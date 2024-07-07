Гол Тошича помог ЦСКА разгромить «Партизан» в матче Братского кубка

ЦСКА одержал разгромную победу над «Партизаном» в матче Братского кубка со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Голы забили Тамерлан Мусаев, Келвен и Зоран Тошич.

В Братском кубке также принимают участие московское «Динамо» и белградский ОФК.

ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в таблице чемпионата России.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Партизан» — 3:0 (1:0)

Голы: Мусаев, 3 (1:0). Келлвен, 51 (2:0). Тошич, 89 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 62), Круговой, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен (Гайич, 73), Мойзес, Зделар, Обляков (Тошич, 86), Файзуллаев (Жемалетдинов, 46), Чалов, Мусаев (Бистрович, 82).

7 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».