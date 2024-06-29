ЦСКА обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Николича

ЦСКА одержал победу над «Шинником» в товарищеском матче на предсезонных сборах со счетом 2:1.

У победителей голы забили Федор Чалов и Тамерлан Мусаев. В составе «Шинника» отличился Глеб Якушевич.

Матч с ярославской командой стал первым для сербского специалиста Марко Николича под руководством ЦСКА.

В следующем контрольном поединке красно-синие сыграют с ОФК «Белград» 4 июля.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Шинник» (Ярославль) — 2:1 (1:1)

Голы: Чалов, 17 (1:0). Якушевич, 39 (1:1). Мусаев, 82 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Круговой (Гайич, 46), Дивеев (Агапов, 46), Виллиан Роша (Рядно, 61), Келлвен (Лукин, 46), Мойзес (Риванди, 61), Зделар (Кисляк, 46), Обляков (Бистрович, 46), Глебов (Жемалетдинов, 61), Файзуллаев (Мусаев, 46), Чалов (Шуманский, 46. Яковлев, 72).

29 июня. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».