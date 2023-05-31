Данни — о тренерах сборной России и «Зенита» в ретро-матче: «Это определенно должны быть Хиддинк и Адвокат!»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, кто займет должность тренеров сборной России и «Зенита» в ретро-матче.

«Точно не знаю, кто станет тренером, но это определенно должны быть Гус Хиддинк и Дик Адвокат!» — сказал Данни «СЭ».

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.