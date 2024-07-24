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Сегодня, 17:07

Деметрадзе положительно оценил идею ретроматча Грузии и России

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Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение провести товарищеский матч между легендами Грузии и России.

«Политика, так или иначе, влияет на многие мероприятия в современной Грузии. И если проводить ретроматч с участием сборных Грузии и России, то не исключаю, что общество разделится на две половины. Кто-то будет против, кто-то будет за. Как я к этому отношусь? Считаю, что спортивные и культурные мероприятия идут только на пользу Грузии. Поэтому с радостью приму участие в таком матче. Думаю, что его лучше будет провести после выборов, которые пройдут в октябре этого года», — сказал Деметрадзе «СЭ».

7 июля в Минске прошел первый международный матч Лиги легенд. Сборная России в серии пенальти обыграла белорусов (1:1, пенальти — 5:4).

Георгий Деметрадзе
Сборная Грузии по футболу
Сборная России по футболу
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