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Сегодня, 06:02

Дешам объяснил, почему Мбаппе не сыграл с Германией

Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Германии (1:2) в товарищеском матче объяснил, почему нападающий Кильян Мбаппе не сыграл.

«У Кильяна была проблема с сухожилием надколенника. Это его беспокоило. Если Мбаппе не смог начать матч в стартовом составе, то дело не в том, что мы хотели его ввести в игру по ходу встречи», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции не выиграли ни одного из последних 4 матчей, в которых нападающий «ПСЖ» не был в стартовом составе.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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