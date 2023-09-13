Дешам объяснил, почему Мбаппе не сыграл с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Германии (1:2) в товарищеском матче объяснил, почему нападающий Кильян Мбаппе не сыграл.

«У Кильяна была проблема с сухожилием надколенника. Это его беспокоило. Если Мбаппе не смог начать матч в стартовом составе, то дело не в том, что мы хотели его ввести в игру по ходу встречи», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции не выиграли ни одного из последних 4 матчей, в которых нападающий «ПСЖ» не был в стартовом составе.