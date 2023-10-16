Дешам оценил состояние Дембеле перед матчем с Шотландией

Сегодня, 09:32
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической форме нападающего Усмана Дембеле.
Футболист пропустил матч со сборной Нидерландов (2:1). 17 октября Франция проведет товарищеский матч против сборной Шотландии.
«Он почувствовал дискомфорт в мышцах незадолго до игры. Надо посмотреть, в каком состоянии он будет на ближайших тренировках, чтобы понять, сможет ли он сыграть во вторник», — цитирует Дешама Telefoot.
Сборная Франции гарантировала себе участие на Евро-2024 в Германии, обыграв Нидерланды.