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Сегодня, 07:27

Дешам: «Сборная Франции не справилась с очень агрессивной Германией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Германии (1:2) в товарищеском матче.

«Мы не привыкли проигрывать. Если мы проиграли, то это потому, что мы не справились с очень агрессивной Германией. Начало матча было катастрофическим по агрессии и намерениям, что позволило сопернику открыть счет. Мы играли непривычным стартовым составом, поэтому были трудности и игрокам нужно время, чтобы освоиться. Даже если мы хотим побеждать в каждом матче, большая часть игроков должна иметь игровое время в соответствии с нашими ограничениями, при этом требования остаются прежними», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции не выиграли ни одного из последних 4 матчей, в которых нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не был в стартовом составе. С Германией он не смог сыграть из-за травмы.

Футболисты сборной Германии. Германия обыграла Францию в первом матче после увольнения Флика
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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