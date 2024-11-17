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Сегодня, 15:45

«Динамо» — «Амкал»: смотреть онлайн-трансляцию матча

«Динамо» проведет матч с «Амкалом» в шоу-матче 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» проведет шоу-матч с «Амкалом» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина в Петровском парке Москвы и начнется в 17.00 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Амкал» в прямом эфире будут транслировать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 16.45 мск.

За «Динамо» в этом матче в международной паузе не сыграют футболисты, вызванные в национальные команды. Помимо прочих, в составе бело-голубых появятся актер Павел Деревянко и российская фигуристка Евгения Медведева.

«Амкал» в ноябре стал обладателем Кубка МФЛ (Медийной футбольной лиги).

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба и&nbsp;актер Павел Деревянко. «А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь». Дзюба и Деревянко зажгли перед матчем «Динамо» и «Амкала»

Летом 2022 года команды уже встречались в рамках шоу-матча. Блогеры проиграли со счетом 0:5, а победный мяч в той встрече забил вышедший в стартовом составе хоккеист и воспитанник бело-голубых Александр Овечкин с передачи Федора Смолова.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)

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