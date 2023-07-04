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Сегодня, 18:47

«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Лички

Руслан Минаев
Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 2:1.

Все голы были забиты игроками бело-голубых. Сначала отличился Владислав Карапузов, затем автогол забил Роберто Фернандес. За семь минут до конца основного времени победным голом отметился Денис Макаров.

На разминке перед игрой травму получил полузащитник «Динамо» Матиас Норманн.

Это первая игра москвичей под руководством Марцела Лички. 22 июня тренер подписал контракт, который рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

8 и 9 июля «Динамо» проведет две товарищеские игры с ЦСКА.

Товарищеские матчи. Клубы

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 1:2 (1:1)

Голы: Карапузов, 14 (0:1). Фернандес, 29 — в свои ворота (1:1). Макаров, 83 (1:2).

Нереализованный пенальти: Фомин, 74 (вратарь)

«Динамо»: Шунин (Будачев, 46), Скопинцев (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Лаксальт, 46), Фернандес (Лепский, 46), Кутицкий (Захарян, 65), Маричаль (Зайдензаль, 46), Захарян (Фомин, 46), Карапузов (Грулев, 46), Мазурин (Макаров, 46), Тюкавин (Школик, 46), Зазвонкин (Лесовой, 46).

4 июля.

ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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