Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 14:00

«Динамо» — ОФК Белград: смотреть трансляцию матча летнего турнира

«Динамо» сыграет с ОФК Белград в рамках Братском кубке 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» сыграет с ОФК Белград в рамках Братского кубка по футболу в четверг, 4 июля. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — ОФК Белград будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.15 мск. Также следить за товарищеской игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы.
06 июл, 15:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ОФК

Российский клуб подготовил для зрителей праздничную программу. Для болельщиков выступит певец Егор Крид. Концерт артиста пройдет в чаше стадиона и начнется в 14.30 мск. Также гостей будут ждать развлечения в Петровском парке: братский забег, турнир по настольному теннису и финал конкурса АмбассаDOG «Динамо».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Пепе рыдал в объятиях Роналду после вылета в 1/4 финала Евро
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Нападающий «Зенита» Мантуан: «В будущем постараюсь так же точно бить пенальти»