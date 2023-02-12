Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Олимпиком» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над узбекским «Олимпиком» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Федор Смолов с пенальти.

В 17.00 по московскому времени «Динамо» сыграет с «Химками».

По решению медицинского штаба московской команды в сегодняшних товарищеских матчах не примут участие Даниил Лесовой и Арсен Захарян.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — «Олимпик» (Узбекистан) — 1:0 (0:0)

Гол: Смолов, 80 — с пенальти.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт (Майсторович, 65), Осокин, Александров, Маричаль, Грулев (Зазвонкин, 65), Норманн (Боков, 65), Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин.

Предупреждение: Макаров, 32.

12 февраля.