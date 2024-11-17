Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:02

«Динамо» оплатит лечение получившему травму игроку «Амкала» Костюкову

Алина Савинова
Telegram Дзен

Московское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с травмой нападающего «Амкала» Степана Костюкова в товарищеском матче.

25-летний игрок медиакоманды получил повреждение на 15-й минуте встречи после контакта с голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом. Его унесли с поля на носилках.

«Степа Костюков получил серьезную травму в эпизоде у наших ворот. «Динамо» возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», — говорится в заявлении московского клуба.

Матч между «Динамо» и «Амкалом» проходит в воскресенье на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: https://t.me/fcdynamo/27970
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Умерла актриса Светлана Светличная
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Сегодня
Вчера
Неделя