Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:15

«Динамо» — «Партизан»: смотреть трансляцию матча летнего турнира

Матч Братского Кубка «Динамо» — «Партизан» пройдет 3 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

3 июля в Москве «Динамо» на домашней арене «ВТБ Арена» сыграет с «Партизаном» в матче BetBoom Братского Кубка. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча летнего турнира «Динамо» — «Партизан» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут в официальном YouTube-канале московского клуба.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Партизан» с помощью матч-центра «СЭ».

Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград. Матчи будут проходить на стадионах «ВЭБ Арена» и «ВТБ Арена».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
0
Читайте также
Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
Парализованный гонщик Роберт Уикенс принял участие в тестах «Формулы Е»
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Стоцкого заявил, что «Пари НН» обещал продлить соглашение с игроком
Капитан «Динамо» Махачкала Алибеков — о сезоне в РПЛ: «Будет волнение, но не страх»
«Спартак» не оставляет попыток приобрести четвертьфиналиста Евро-2024
Агент Радмановаца сообщил, что игрок получил предложение от азиатского клуба
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Костюковым
«Ахмат» не смог обыграть «Челябинск» в контрольном матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Ахмат» не смог обыграть «Челябинск» в контрольном матче