3 июля в Москве «Динамо» на домашней арене «ВТБ Арена» сыграет с «Партизаном» в матче BetBoom Братского Кубка. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча летнего турнира «Динамо» — «Партизан» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут в официальном YouTube-канале московского клуба.

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Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград. Матчи будут проходить на стадионах «ВЭБ Арена» и «ВТБ Арена».