«Динамо» переиграло «Енисей» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Енисеем» в товарищеском матче на сборах в Турции — 4:1.

Команды провели на поле 2 тайма по 75 минут.

В составе москвичей по дублю оформили нападающие Федор Смолов и Ярослав Гладышев.

За «Енисей» забил полузащитник Никита Раздорских.

«Динамо» располагается на 4-й строчке турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

«Енисей» занимает 4-е место в Первой лиге с 34 очками за 20 матчей.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (4:0)

Голы: Гладышев, 6 (1:0). Смолов, 49 (2:0). Смолов, 55 (3:0). Гладышев, 63 (4:0). Раздорских, 105 (4:1).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 75), Даса (Паршивлюк, 75), Скопинцев (Осокин, 75), Сазонов (Александров, 75), Кутицкий (Маричаль, 75), Фернандес (Макаров, 75), Фомин (Сулаквелидзе, 75), Гагнидзе (Майсторович, 75), Смолов (Муми Нгамале, 75), Гладышев (Тюкавин, 75), Боков (Зазвонкин, 75).

6 февраля. Белек