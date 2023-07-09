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Сегодня, 18:41

«Динамо» разгромило ЦСКА во втором матче и выиграло Братский кубок

Виктория Кравченко
Виктор Мендес и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» на своем стадионе обыграло ЦСКА в ответном матче за BetBoom Братский кубок — 6:3.

У победителей отметились Вячеслав Грулев, оформивший дубль, Федор Смолов и Андрей Мазурин. Еще два гола принесли победы в челленджах в перерывах матча — игра прошла в формате три тайма по 30 минут.

У ЦСКА дубль оформил Адольфо Гайч, один раз отличился Никита Ермаков.

По итогам двух встреч «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 11:3 и выиграло первый в истории Братский кубок.

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«Динамо» — ЦСКА — 6:3 (0:3)

Голы: Гайч, 29 (0:1). Ермаков, 31 (0:2). Гайч, 37 (0:3). Грулев, 48 (1:3). Грулев, 50 (2:3). Смолов, 69 (3:3). Мазурин, 90 (4:3).

«Динамо»: Будачев (Купцов, 48), Паршивлюк, Лаксальт, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Норманн (Школик, 31), Макаров, Смолов (Зазвонкин, 75), Лесовой, Кураньи (Грулев, 1).

ЦСКА: Тороп, Лукин, Рядно (Чурилов, 48), Ермаков, Глебов (Сандлерский, 60), Мендес, Кисляк, Арбузов, Бандикян, Голыбин, Кузнецов, Гайч, Яковлев.

Предупреждения: Глебов, 20. Кутицкий, 23.

9 июля. Москва. Стадион «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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