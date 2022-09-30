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Сегодня, 17:37

Экс-игрок «Зенита» Вьештица не знает, возможно ли организовать матч между Россией и Сербией в текущих условиях

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица ответил на вопрос, возможен ли товарищеский матч по футболу между сборными России и Сербии в текущей ситуации.

«Товарищеский матч Сербии и России? Не знаю, возможно ли это из-за этой ситуации... С спортивной точки зрения — да, это было бы интересно. Получилась бы интересная игра. Но я не знаю, что на эту тему думают в Футбольном союзе Сербии. Если матч решат провести в Белграде, то на игру придут много болельщиков. Но опять же — я не знаю, возможно ли организовать такой матч», — приводит слова Вьештицы Legalbet.

24 сентября сборная России в Бишкеке обыграла Киргизию (2:1) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина голы забили Даниил Уткин и Александр Соболев.

Вьештица также играл в РПЛ за «Ростов» и «Урал».

Источник: https://legalbet.ru/news/veshtitca-ne-znayu-vozmozhno-li-organizovat-match/
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Милан Вьештица
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