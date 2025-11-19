Эквадор победил Новую Зеландию, Рамирес не играл

Сегодня, 06:48
Сборная Эквадора выиграла у Новой Зеландии в товарищеском матче — 2:0. Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Харрисоне.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Нильсон Ангуло открыл счет. В концовке Леонардо Кампана удвоил преимущество эквадорцев.
Эквадорский защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес на поле не выходил.
В другой встрече Канада выиграла у Венесуэлы — 2:0. Обе команды доигрывали матч вдесятером.
Товарищеские матчи
Эквадор — Новая Зеландия — 2:0 (0:0)
Голы: Ангуло, 50 — 1:0. Кампана, 83 — 2:0.
Канада — Венесуэла — 2:0 (1:0)
Голы: Коне, 23 — 1:0. Дэвид, 82 — 2:0.
Удаления: Мартинес (В), 57. Коне (К), 60.