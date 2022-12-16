«Монако» без Головина обыграл «Эмполи» в товарищеском матче

«Монако» обыграл «Эмполи» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник Эдан Диоп.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в этом матче.

Следующую товарищескую игру «Эмполи» проведет 23 декабря против «Сассуло». «Монако» в субботу, 17 декабря, сыграет с «Фиорентиной».