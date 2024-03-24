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24 марта, 00:48

Эндрик стал самым молодым автором гола на «Уэмбли»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эндрик.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил единственный гол в товарищеском матче против Англии (1:0), который прошел 23 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Эндрик отличился в возрасте 17 лет и 246 дней. Как сообщает Squawka, футболист стал самым молодым автором гола в истории сборной Бразилии со времен форварда Роналдо, который забил дебютный мяч за национальную команду 4 мая 1994 года в товарищеском матче против Исландии (3:0) в возрасте 17 лет и 224 дней.

Также Эндрик стал самым молодым автором гола на стадионе «Уэмбли» на взрослом уровне.

Эндрик — воспитанник «Палмейраса», в июле 2024 года, после того, как ему исполнится 18 лет, он перейдет в «Реал».

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Эндрик
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