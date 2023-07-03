Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 13:08

Ерохин — о матче с «Нефтчи»: «Играть на стадионе при 20 тысячах человек — это здорово»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о подготовке петербургской команды к новому сезону.

«То, что в межсезонье удалось организовать международный турнир с сильными командами —большой плюс. Находясь дома, тренируясь у себя на базе, играть на стадионе при 20 тысячах человек — это здорово. Настроение рабочее, тренируемся по два раза в день. Нагрузки приличные. Отдохнули не так много, как зимой. Отпуск был короче, поэтому удалось сохранить форму как можно лучше. Ранее прошла втягивающая неделя. Думаю, все ребята чувствуют себя намного лучше», — цитирует Ерохина Metaratings.ru.

Предсезонный турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена звезда» и турецкий «Фенербахче».

В первом матче на турнире «Кубок Премьер» петербургская команда обыграла «Нефтчи» со счетом 3:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/erokhin-o-matche-zenit-neftchi-igrat-na-stadione-pri-20-tysyachakh-chelovek-eto-zdorovo-263242/
Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Нефтчи
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ерохин ответил, сможет ли «Зенит» обогнать «Спартак» по победам в «Кубке PARI Премьер»