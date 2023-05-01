Ещенко — о ретро-матче Победа: «Праздник для людей. Для тех, кто пришел поболеть»

Защитник Андрей Ещенко, который сыграл за «Спартак» в ретро-матче Победа против «Динамо» (2:0), поделился впечатлениями от встречи с корреспондентом «СЭ».

— Как оценишь эту игру?

— Вообще это праздник для людей, для тех, кто пришел поболеть, вспомнить историю.

— 36 тысяч болельщиков на трибунах.

— Это очень круто. Побольше бы таких мероприятий, чтобы люди приходили семьями, разные поколения легенд, чтобы обобщались к истокам истории. Ну и чтобы просто приходили посмотреть хороший матч.

— Есть ли у тебя понимание, почему такие матчи обсуждают больше, чем условно «Спартак» — «Зенит»?

— Это провокационный вопрос или что?

— Нет, есть ощущение, как будто матчи чемпионата России теряют популярность.

— Ты же сам знаешь, из-за чего не ходят. Когда чемпионами становились, сколько было.