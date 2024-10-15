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Сегодня, 19:00

«Факел» — сборная СССР и России: смотреть матч ветеранов онлайн

«Факел» сыграет со сборной СССР и России в ретроматче 15 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» сыграет со сборной СССР и России в товарищеской игре во вторник, 15 октября. Ретроматч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало эфира — в 19.25 мск.

В тренерский штаб «Факела» войдут Валерий Нененко, Сергей Савченков и Владимир Пономарев. Сборную СССР и России возглавит Олег Романцев.

В матче примут участие Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Игорь Колыванов, Никита Баженов и другие.

Часть вырученных средств от продажи билетов будет передана на благотворительность.

Олег Романцев
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