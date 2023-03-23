«Фенербахче» — «Зенит»: гости ведут по итогам первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Фенербахче» после первого тайма товарищеского матча — 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Хакан Мерт Яндаш, который забил мяч на 9-й минуте встречи после ошибки футболистов питерской команды в обороне.

Бразильский форвард «Зенита» Малком сравнял счет на 21-й минуте встречи, реализовав 11-метровый удар.

На 34-й минуте матча хавбек «Фенербахче» Жоау Педро промахнулся с пенальти, ударив в перекладину.

В концовке первого тайма хавбек «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперед, забив мяч в дальний угол от голкипера.