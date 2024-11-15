«Фенербахче» встретится с «Зенитом» в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Второй тайм также будет показывать «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После первой половины чемпионата России «Зенит» находится на втором месте с 36 очками, отставая от «Краснодара» на 1 балл. 10 ноября сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» со счетом 2:1.

«Фенербахче» идет вторым в чемпионате Турции, набрав 26 очков в 11 матчах. Подопечные Жозе Моуринью отстают от «Галатасарая» на 5 баллов. В предыдущем матче «Фенербахче» разгромил «Сивасспор» (4:0).