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Сегодня, 19:00

«Фенербахче» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 15 ноября 2024

«Фенербахче» сыграет с «Зенитом» в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Фенербахче» встретится с «Зенитом» в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Второй тайм также будет показывать «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После первой половины чемпионата России «Зенит» находится на втором месте с 36 очками, отставая от «Краснодара» на 1 балл. 10 ноября сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» со счетом 2:1.

«Фенербахче» идет вторым в чемпионате Турции, набрав 26 очков в 11 матчах. Подопечные Жозе Моуринью отстают от «Галатасарая» на 5 баллов. В предыдущем матче «Фенербахче» разгромил «Сивасспор» (4:0).

Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче

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