ФИФА задумала товарищеские турниры для команд из четырех конфедераций

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал, что раз в четыре года будут проводиться товарищеские турниры во время мартовских окон.

«Раз в четыре года планируется использовать мартовские окна для организации товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Что-то похожее на Мировую серию ФИФА», — сказал Инфантино.

На данный момент в Катаре проходит чемпионат мира-2022 года. 18 декабря Франция сыграет Аргентиной в финале турнира.