Фигуристка Медведева сыграла за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Российская фигуристка Евгения Медведева в составе московского «Динамо» приняла участие в товарищеском матче с «Амкалом».

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды. 24-летняя спортсменка вышла на поле на 90-й минуте в футболке под номером «99». Она заменила нападающего Вячеслава Грулева, который передал фигуристке капитанскую повязку.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой России и мира.