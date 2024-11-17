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Сегодня, 19:13

Фигуристка Медведева сыграла за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Алина Савинова
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Российская фигуристка Евгения Медведева в составе московского «Динамо» приняла участие в товарищеском матче с «Амкалом».

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды. 24-летняя спортсменка вышла на поле на 90-й минуте в футболке под номером «99». Она заменила нападающего Вячеслава Грулева, который передал фигуристке капитанскую повязку.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой России и мира.

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Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева

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