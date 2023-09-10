Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 08:45

Флик — о поражении Германии от сборной Японии: «Мы дико разочарованы»

Telegram Дзен

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик высказался после поражения своей команды от сборной Японии (1:4) в товарищеском матче.

«Прежде всего, мы дико разочарованы. Мы должны признать, что Япония — хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую компактную защиту. Их просто недостаточно. Мы начали игру. ну, первый шанс, который был у Японии, это гол. Потом мы отыгрались и сделали счет 1-1, потом сразу же снова пропустили. Я не думаю, что можно винить команду в чем-либо. Они пытались снова и снова, но потом происходили индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», — приводит RTL слова Флика.

Следующий товарищеский матч Германия проведет 12 сентября против Франции.

Немцы автоматически квалифицированы на Евро-2024, поскольку будут принимать турнир в своей стране.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
3
Обсудить
Читайте также
ЦСКА с Федотовым обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1 в матче КХЛ
Медведев победил Алькараса и сыграет в финале US Open с Джоковичем
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Байден дважды ошибся в имени наследного принца Саудовской Аравии
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная США в товарищеском матче обыграла Узбекистан