Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

27 марта, 00:56

Франция обыграла Чили в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
26 марта. Франция — Чили — 3:2.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Франции выиграла у команды Чили в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

На 6-й минуте встречи Марселино Нуньес вывел чилийцев вперед. Но еще к середине первого тайма французы отыгрались и забили второй гол. Отличились Юссуф Фофана и Рандаль Коло Муани.

Во второй половине встречи лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру забил третий мяч своей команды в этом матче. В концовке гостям удалось сократить отставание до минимума — отличился Дарио Осорио.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в теракте 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле».

Товарищеские матчи.
26 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Франция
3:2
Чили
Сборная Франции во&nbsp;время минуты молчания в&nbsp;память о&nbsp;погибших в&nbsp;теракте в &laquo;Крокусе&raquo;. Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе»
Футбол
Сборная Франции по футболу
Сборная Чили по футболу
1
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия проиграла Словении. Роналду отыграл весь матч

Сборная Австрии дома крупно обыграла Турцию в товарищеском матче