Франция обыграла Чили в товарищеском матче

Сборная Франции выиграла у команды Чили в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

На 6-й минуте встречи Марселино Нуньес вывел чилийцев вперед. Но еще к середине первого тайма французы отыгрались и забили второй гол. Отличились Юссуф Фофана и Рандаль Коло Муани.

Во второй половине встречи лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру забил третий мяч своей команды в этом матче. В концовке гостям удалось сократить отставание до минимума — отличился Дарио Осорио.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в теракте 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле».