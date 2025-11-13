Франция может сыграть с Бразилией в марте

Сборная Франции может провести товарищеский матч против команды Бразилии весной 2026 года.

По данным Canal+, если Франция выйдет на чемпионат мира-2026 в этом месяце, то французы сыграют с бразильцами 28 марта в Бостоне.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2026. Франция лидирует в группе D. Чтобы гарантировать себе путевку на мундиаль-2026, необходимо одержать одну победу в двух оставшихся играх.

13 ноября Франция сыграет против Украины (начало игры — в 22:45 по московскому времени), а 16-го — против Азербайджана (20:00).