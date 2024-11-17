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Сегодня, 19:38

Полузащитник «Амкала» Прокопьев: «Если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев отреагировал на то, что его команду сравнили с квадроберами перед товарищеским матчем с московским «Динамо».

— Вас перед матчем сравнили с квадроберами...

— Гав-гав-гав.

— А чтобы было понятно людям из «Динамо»?

— Я не знаю, о чем думали в «Динамо», когда это говорили. Если это прогрев матча, то выдам им респект, что дошли до этого. А так если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Стыдно мне бы было на их месте, но они попытались.

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.

Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)

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