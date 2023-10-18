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Сегодня, 12:27

Футболист сборной Кении Окуму рассказал, что до матча с россиянами знал только одного игрока соперника

Алина Савинова
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Футболист сборной Кении Джозеф Окуму рассказал, что до матча с командой России знал только полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако».

«Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России это Александр Головин, который выступает за «Монако». Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нем что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — приводит ТАСС слова Окуму.

Матч между сборными России и Кении прошел 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Команды сыграли вничью (2:2).

27-летний Головин приехал в расположение сборной России, но пропустил товарищеские игры из-за повреждения — у футболиста была диагностирована мышечная травма. В сезоне-2023/24 россиянин провел 7 матчей за «Монако» в лиге 1, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/19047237
Александр Головин
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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