Футболисты Брунея боятся краснодарских холодов

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, футболисты сборной Брунея не очень хорошо переносят температуру около 15 градусов.

По данным Гидрометцентра России, сегодня, 15 ноября, в Краснодаре температура поднимется до 12 градусов.

«Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них — очень низкая температура. Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации на чемпионат мира 2022 года, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», — сообщил «СЭ» источник.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.