Футболисты Брунея боятся краснодарских холодов

Сегодня, 14:10
Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, футболисты сборной Брунея не очень хорошо переносят температуру около 15 градусов.
По данным Гидрометцентра России, сегодня, 15 ноября, в Краснодаре температура поднимется до 12 градусов.
«Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них — очень низкая температура. Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации на чемпионат мира 2022 года, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», — сообщил «СЭ» источник.
Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.