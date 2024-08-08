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Сегодня, 07:34

Футболисты «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеском матче

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Саутгемптон» и «Лацио» сыграли вничью в предсезонном товарищеском матче — 1:1.

На 60-й минуте встречи футболисты команд устроили потасовку. Полузащитник «святых» Ши Чарльз грубо нарушил правила на форварде римлян Маттиа Дзакканьи. Игроки обеих команд вступили в спор, в результате которого защитник «Лацио» Алессио Романьоли схватил за горло хавбека «Саутгемптона» Карлоса Алькараса.

К конфликту подключились другие игроки обеих команд, но судьям удалось остановить стычку. Главный арбитр встречи Тим Робинсон удалил с поля Романьоли и Алькараса, но не стал применять санкции к другим футболистам.

Обе команды проведут свои следующие матчи 10 августа — «Саутгемптон» сыграет с «Хетафе», а «Лацио» — с «Кадисом».

Футбол
ФК Лацио
ФК Саутгемптон
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