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Сегодня, 12:32

Футболисты сборной Перу подрались с полицией в мадридском отеле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты сборной Перу подрались с полицейскими по прибытии в мадридский отель, сообщает As.

По данным источника, перуанцы прилетели в Испанию на товарищеский матч с командой Марокко. При выходе из автобуса игроки решили поприветствовать болельщиков и смешались с толпой. Наводившая порядок полиция не узнала в них футболистов. В один из моментов испанский полицейский оттолкнул одного из футболистов, после чего игрок в ответ толкнул сотрудника правоохранительных органов. После этого случилась небольшая потасовка между футболистами и полицией.

Товарищеский матч между Марокко и Перу состоится 28 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало матча — в 22.30 мск.

Футбол
Сборная Марокко по футболу
Сборная Перу по футболу
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