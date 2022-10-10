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Сегодня, 16:13

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседание, на котором планировалось обсудить матч с россиянами

Мария Гусева

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседание, на котором планировалось обсудить проведение товарищеского матча со сборной России, сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины назначено на 31 октября.

Матч между командами России и Боснии должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд ведущих боснийских футболистов, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко, заявили, что не хотят принимать участие в игре.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в официальных международных матчах.

Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
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