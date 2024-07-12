Гафин о товарищеском матче «Динамо» — «Спартак»: «Команды провели качественную игру»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:1, пенальти 5:4).

— Основная ценность игры, что в этом сезоне проводим практически все матчи при большом количестве болельщиков. Мне кажется вы все ощущаете, что сохранялся нерв. Это гораздо лучше, чем играть на базах с аудиторией в 30 человек. Сегодня подарили болельщикам еще один праздник.

Спортивный результат? Команды провели качественную игру. Первый тайм получался хорошо, второй — лучше.

В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля. «Динамо» днем ранее сыграет с «Факелом».