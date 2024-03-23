Гендиректор «Црвены Звезды» объяснил проведение матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос «СЭ» о значимости товарищеского матча против «Зенита» (1:0) после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Самым важным для нас было выразить нашу поддержку российскому народу, а также помочь братской стране эмоционально. Русские и сербы братья навек», — сказал Терзич «СЭ».

Болельщики «Црвены Звезды» перед товарищеским матчем с «Зенитом» сделали перфоманс с российскими и сербскими флагами. На баннерах была фраза: «Русские и сербы — братья на век».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.