Гендиректор «Зенита» назвал забитый мяч Мантуана в ворота «Црвены Звезды» голом-красавцем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от победы петербуржцев в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (3:1).

«Как и ожидалось, обе команды показали хороший нескучный футбол: четыре забитых мяча, голы-красавцы Мустафы и Мантуана, отличная атмосфера на арене. А побеждать приятно в любом матче, тем более против сильного соперника, который в следующем сезоне будет играть в групповой стадии Лиги чемпионов», — сказал Медведев «СЭ».

Матч прошел 22 ноября на «Газпром Арене». В составе российской команды голы забили Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.