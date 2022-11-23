Гендиректор «Зенита» назвал забитый мяч Мантуана в ворота «Црвены Звезды» голом-красавцем

23 ноября, 11:05
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от победы петербуржцев в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (3:1).
«Как и ожидалось, обе команды показали хороший нескучный футбол: четыре забитых мяча, голы-красавцы Мустафы и Мантуана, отличная атмосфера на арене. А побеждать приятно в любом матче, тем более против сильного соперника, который в следующем сезоне будет играть в групповой стадии Лиги чемпионов», — сказал Медведев «СЭ».
Матч прошел 22 ноября на «Газпром Арене». В составе российской команды голы забили Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.
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Основные источники исследования