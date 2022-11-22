Медведев уверен, что футболисты «Зенита» и «Црвены» не будут «катать вату»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча петербуржцев против «Црвены Звезды».

«Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча «Зенита» с «Црвеной Звездой», многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут «катать вату», а покажут интересный, атакующий, яркий, результативный футбол, доставят удовольствие и зрителям на «Газпром-Арене» (еще не поздно купить билеты и попасть на матч, начало — в 20.00), и телезрителей, и пользователей многообразных гаджетов», — сказал Медведев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.