22 ноября, 12:26
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча петербуржцев против «Црвены Звезды».
«Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча «Зенита» с «Црвеной Звездой», многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут «катать вату», а покажут интересный, атакующий, яркий, результативный футбол, доставят удовольствие и зрителям на «Газпром-Арене» (еще не поздно купить билеты и попасть на матч, начало — в 20.00), и телезрителей, и пользователей многообразных гаджетов», — сказал Медведев «СЭ».
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования