Орлов — о ретроматче Победы: «Ветераны показали, что в России был великолепный футбол»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ретроматча Победы в Волгограде.

«Прекрасный вечер! 36 тысяч на игре — это рекорд посещаемости в 2023-м. Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

1 мая ветераны «Спартака» обыграли ветеранов «Динамо» и «Ротора», которые играли под эмблемой сталинградского «Динамо», в ретроматче (2:0). Встреча была приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.