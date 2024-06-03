Товарищеский матч между сборными Германии и Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу-2024 пройдет в понедельник, 3 июня. Встреча состоится на стадионе «Макс Морлок» в Нюрнберге, Германия. Начало — в 21:45 (по московскому времени).

Ключевые события встречи Германия — Украина будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Российские телеканалы и онлайн-платформы не будут транслировать товарищеский матч. Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Сборная Германии квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 как хозяйка турнира. Сборная Украины также вышла на европейское первенство — через стыковые матчи Лиги наций.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».