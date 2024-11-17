Сегодня, 19:15
Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против московского «Динамо».
Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды.
«Мы порадовали своих болельщиков. Эта победа не означает, что медиалига сильнее РПЛ. Да, в этом матче мы были сильнее, но в одной конкретной игре. Мы довольны. Крутая история», — сказал Панов «СЭ».
У хозяев голы в этой игре забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев. У гостей отметились Антон Карпов и Максим Пичугин, оформивший дубль.