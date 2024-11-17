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Сегодня, 19:15

Тренер «Амкала» Панов — о 3:2 с «Динамо»: «Эта победа не означает, что медиалига сильнее РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против московского «Динамо».

Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу медийной команды.

«Мы порадовали своих болельщиков. Эта победа не означает, что медиалига сильнее РПЛ. Да, в этом матче мы были сильнее, но в одной конкретной игре. Мы довольны. Крутая история», — сказал Панов «СЭ».

У хозяев голы в этой игре забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев. У гостей отметились Антон Карпов и Максим Пичугин, оформивший дубль.

Футбол
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