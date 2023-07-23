Артета о поражении от «МЮ»: «От ряда игроков мы ждем большего»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в товарищеском матче.

«Такой тяжелый матч на таком уровне, пусть и товарищеский, дает много информации, и это всегда позитив. Нам многое нужно улучшить, в частности, игру в обеих штрафных. Ошибки — часть футбола, но их надо избегать. Проигрывать всегда больно.

В плане физики планка была высокой, и нужно было соответствовать. Поэтому от ряда игроков мы ждем немного большего», — цитирует тренера пресс-служба «канониров».

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 26 июля встретится с «Рексемом», «Арсенал» днем позже сыграет с «Барселоной».