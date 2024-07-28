Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 04:25

Мареска — о поражении «Челси» от «Селтика»: «Нам нужно проанализировать игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал крупное поражение команды от «Селтика» (1:4) в товарищеском матче.

«Как я уже говорил, результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. Я думаю, что с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в игре против «Рексема», и это важно, потому что мы видим, сколько моментов мы создали в первом и втором тайме. В игре без мяча, конечно, мы можем что-то улучшить. Иногда мы путаем, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу. Это часть процесса», — приводит слова Марески Sportskeeda.

Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки».

Мареско стал тренером лондонской команды в июне 2024 года. Соглашение с 44-летним итальянцем рассчитано до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: Sportskeeda
Футбол
ФК Селтик
ФК Челси
Энцо Мареска
1
0
Читайте также
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Милан» обыграл «Манчестер Сити» в товарищеском матче

«Арсенал» благодаря голу Мартинелли победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче