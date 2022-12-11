Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги товарищеского матча с «Лионом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды от «Лиона» в матче выставочного турнира Dubai Super Cup в ОАЭ (1:3).

«Начало игры у нас было действительно хорошим, мне понравились многие моменты в первом тайме. Фабио хорошо сыграл, вовремя подключился, мог забить второй гол, а затем мы пропустили, сравняв счет. Во втором тайме нам пришлось многое изменить, и, учитывая все то, что мы делали на тренировках, было ясно, что 60 минут — это максимум, на что способен любой игрок. Пока мы еще не очень хорошо организованы. Но это процесс обучения, и мы будем использовать эту игру, чтобы извлечь из нее уроки», — сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.

16 декабря «Ливерпуль» сыграет с Миланом" в рамках товарищеского матча.