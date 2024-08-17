В минском «Динамо» прокомментировали возможную игру с «Зенитом»: «В октябре у нас не будет конкурентного состава»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча с «Зенитом» в октябре во время паузы на матчи сборных.

«Сейчас мы участвуем в еврокубках и уже больше полутора месяцев базируемся в Венгрии. В следующий четверг сыграем с «Андерлехтом». Не могу сказать ничего конкретного про этот матч. Пока у меня нет достоверных источников. Мы уже точно вышли в групповой этап Лиги конференций. Во время паузы на матчи сборных у нас достаточно много игроков вызываются в свои национальные команды. Не знаю, с кем мы останемся. Если в октябре будет игра с «Зенитом», то у нас не останется конкурентного состава для проведения матча. Если будет какое-то официальное предложение, то мы рассмотрим. Пока руководство клуба не ставило меня в известность о проведении этого матча», — сказал Скрипченко «СЭ».

В конце августа минчане проведут два матча против бельгийского «Андерлехта» за право попасть в групповой этап Лиги Европы.