Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 12:19

В минском «Динамо» прокомментировали возможную игру с «Зенитом»: «В октябре у нас не будет конкурентного состава»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча с «Зенитом» в октябре во время паузы на матчи сборных.

«Сейчас мы участвуем в еврокубках и уже больше полутора месяцев базируемся в Венгрии. В следующий четверг сыграем с «Андерлехтом». Не могу сказать ничего конкретного про этот матч. Пока у меня нет достоверных источников. Мы уже точно вышли в групповой этап Лиги конференций. Во время паузы на матчи сборных у нас достаточно много игроков вызываются в свои национальные команды. Не знаю, с кем мы останемся. Если в октябре будет игра с «Зенитом», то у нас не останется конкурентного состава для проведения матча. Если будет какое-то официальное предложение, то мы рассмотрим. Пока руководство клуба не ставило меня в известность о проведении этого матча», — сказал Скрипченко «СЭ».

В конце августа минчане проведут два матча против бельгийского «Андерлехта» за право попасть в групповой этап Лиги Европы.

Вадим Скрипченко
ФК Динамо (Минск)
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сентябре «Зенит» может сыграть с «Кайратом»