Анчелотти: «У нас хорошие отношения с Винисиусом, как и с другими игроками»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не беспокоится о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре после его гневной реакции на замену в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

25-летнего футболиста вызвали в национальную команду на товарищеские матчи с Сенегалом (15 ноября) и Тунисом (18 ноября).

«У нас хорошие отношения с Винисиусом, как и с другими игроками. Я поговорил об этом с Винисиусом, я высказал ему все, что думаю, что он допустил ошибку. Он понял, что допустил ошибку, и извинился. Я считаю, что проблема решена. Он очень важный игрок для нас. Он может нам очень помочь. У него нет проблем ни здесь, ни в его клубе, ни с его тренером [Хаби Алонсо]. Что касается его личной жизни, то это его личное дело, я не его отец и не брат, я всего лишь его тренер», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Винисиуса заменили на 72-й минуте игры с «Барселоной». Футболист был очень недоволен, показал на себя, спрашивая, меняют ли действительно его, затем кричал и смеялся, прежде чем обойти Алонсо на боковой линии и направиться в подтрибунное помещение. Позднее он извинился за свое поведение.