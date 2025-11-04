Видео
Товарищеские матчи

4 ноября, 03:24

Анчелотти: «У нас хорошие отношения с Винисиусом, как и с другими игроками»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не беспокоится о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре после его гневной реакции на замену в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

25-летнего футболиста вызвали в национальную команду на товарищеские матчи с Сенегалом (15 ноября) и Тунисом (18 ноября).

Луис Энрике.Анчелотти опять вызвал Энрике в сборную Бразилии. Нападающий «Зенита» может сыграть с Сенегалом и Тунисом

«У нас хорошие отношения с Винисиусом, как и с другими игроками. Я поговорил об этом с Винисиусом, я высказал ему все, что думаю, что он допустил ошибку. Он понял, что допустил ошибку, и извинился. Я считаю, что проблема решена. Он очень важный игрок для нас. Он может нам очень помочь. У него нет проблем ни здесь, ни в его клубе, ни с его тренером [Хаби Алонсо]. Что касается его личной жизни, то это его личное дело, я не его отец и не брат, я всего лишь его тренер», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор.«Иногда страсть берет надо мной верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену в класико

Винисиуса заменили на 72-й минуте игры с «Барселоной». Футболист был очень недоволен, показал на себя, спрашивая, меняют ли действительно его, затем кричал и смеялся, прежде чем обойти Алонсо на боковой линии и направиться в подтрибунное помещение. Позднее он извинился за свое поведение.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
