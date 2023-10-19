Тренер сборной Кении жестко ответил Быстрову: «Говорят плохое, чтобы не забыли об их существовании»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в разговоре с «СЭ» ответил экс-игроку «Спартака» и «Зенита» Владимиру Быстрову, который назвал игроков Кении дровами.

Ранее Быстров заявил: «Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища!»

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении», — сказал Фират «СЭ».

Специалист также поделился мнением о критике сборной России после матча со сборной Кении.

«Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», — добавил Фират.

16 октября команды сыграли вничью — 2:2. Товарищеский матч прошел в Анталье (Турция).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый в 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.