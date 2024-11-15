Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 22:47

Семак: «Моуринью перед матчем спросил: «Тренируешься?»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с возглавляющим «Фенербахче» Жозе Моуринью перед товарищеским матчем команд.

— Перед игрой Моуринью вас похлопал по животу, в ответ на что вы рассмеялись. Что он сказал?

— Он спросил: «Тренируешься?»

— «Конечно, нет». — «А где живот?»

— Что обсуждали с Моуринью во время драки?

— Он сказал: «Это хорошо». Я ответил: «Конечно, хорошо. Главное, чтобы без переборов». Напряжение выплескивается.

Матч «Зенита» и «Фенербахче» проходил в Стамбуле и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:1.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Сегодня
Вчера
Неделя