Семак: «Моуринью перед матчем спросил: «Тренируешься?»

Сегодня, 22:47
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре с возглавляющим «Фенербахче» Жозе Моуринью перед товарищеским матчем команд.
— Перед игрой Моуринью вас похлопал по животу, в ответ на что вы рассмеялись. Что он сказал?
— Он спросил: «Тренируешься?»
— «Конечно, нет». — «А где живот?»
— Что обсуждали с Моуринью во время драки?
— Он сказал: «Это хорошо». Я ответил: «Конечно, хорошо. Главное, чтобы без переборов». Напряжение выплескивается.
Матч «Зенита» и «Фенербахче» проходил в Стамбуле и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:1.