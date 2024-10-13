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Сегодня, 14:21

Гончаренко заявил, что «Пари НН» нужно усилить позицию нападающего

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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о проблемных позициях в нижегородской команде.

В воскресенье, 13 октября, «Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче (2:2).

— Какие эмоции были после ухода из «Урала»?

— Первая мысль — команде нужен новый вызов. И я думал, будет ли мой уход бегством или во благо команды. Не мог дать себе ответ. Может стоило раньше пойти на этот шаг.

— Какие позиции нужно усилить клубу?

— Пока еще знакомлюсь с командой, но из очевидного — нужно усилить позицию нападающего, — сказал Гончаренко.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября в рамках 12-го тура РПЛ.

Александр Абустин

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко

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